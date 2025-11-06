«Любовь — страшная вещь»: Актер Низовой рассказал, как ему далась роль мужа Анны Карениной
Классика — это огромная бездна, которую всегда интересно постигать, заявил спецкору НСН Виктор Низовой.
Пьесы классиков можно понимать по-разному, но в этом их красота и прелесть, рассказал народный артист России Виктор Низовой в разговоре со спецкором НСН.
7 ноября на Исторической сцене Малого театра состоится премьера по роману российского писателя Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Спецкор НСН посетил предпремьерный показ спектакля и узнал впечатления актеров. О своих эмоциях ему рассказал Низовой, который сыграл в пьесе мужа главной героини, Алексея Каренина.
«Мой персонаж очень глубокий, нежный. Он немножко другой, чем у Льва Николаевича Толстого. Хотя я не мечтал его сыграть, это было желание режиссера Андрея Прикотенко. У нас ушел год на то, чтобы сделать то, что мы хотели. Мы сделали минималистично, поэтому мы не разбирали произведение досконально и глубоко, до ядра. Мы исходили из того, что артисты на сцене и то, что исходит от нас, а не только декорации, помогают нам вершить чудо. Я ощущаю счастье от проделанной работы, примерно такое же, какое испытывают футболисты, когда выигрывают чемпионат мира», — отметил актер.
Низовой также выразил мнение, что классика не устареет.
«Любовь — великая штука, но страшная вещь. Она делает двух человек безумными. Я беру Анну и Алексея. Она его все равно любит, хотя и влюбляется во Вронского. Лев Толстой взял это в скобки. Он даже издевается над персонажем. Гений классики именно в том, что это такая неизведанная бездна, которую мы пытаемся уже понять. В этом и красота и прелесть. Вот она изменила моему персонажу, а он будет мстить. Но это не так. Алексей безумно любит Анну и не хочет ее отпускать. Вроде бы простой сюжет, но мы очень долго над этим работали», — подчеркнул он.
Ранее народный артист России, актер театра и кино Михаил Пореченков раскрыл НСН сюрпризы фестиваля Достоевского.
