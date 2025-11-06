Пьесы классиков можно понимать по-разному, но в этом их красота и прелесть, рассказал народный артист России Виктор Низовой в разговоре со спецкором НСН.



7 ноября на Исторической сцене Малого театра состоится премьера по роману российского писателя Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Спецкор НСН посетил предпремьерный показ спектакля и узнал впечатления актеров. О своих эмоциях ему рассказал Низовой, который сыграл в пьесе мужа главной героини, Алексея Каренина.