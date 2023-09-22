«Благие намерения»: Депутат Тумусов назвал спорным запрет фильма «Айта»
Режиссер попытался раскрыть проблему, а Роскомнадзор увидел в фильме ее усугубление, поэтому «Айту» вновь должны пересмотреть эксперты, сказал в эфире НСН парламентарии из Якутии.
Депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов в интервью НСН назвал противоречивой ситуацию с действиями Роскомнадзора в отношении фильма «Айта».
Роскомнадзор ранее направил в российские онлайн-кинотеатры требование удалить из библиотек фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство усмотрело там «деструктивный контент», касающийся «единства народов России», однако сам режиссер указал, что картина наоборот показывает, что деление людей на «своих» и чужих» может привести к трагедии.
«Я считаю, что тут вопрос спорный. С одной стороны, сфера межнациональных отношений тонкая и опасная, но с другой – художник показывает то, что есть. Тут главное – усугубляет ли он проблему или, наоборот, раскрывает и призывает ее решить? Режиссер говорит, что раскрывает проблему и указывает на необходимость ее решения, а Роскомнадзор, я так понимаю, считает, что он раскрывает проблему, но еще и усугубляет. В этом смысле есть некое противоречие, поэтому надо привлечь специалистов еще раз посмотреть фильм и принять какое-то решение», - сказал Тумусов.
По его мнению, Бурнашев руководствовался благими намерениями. Депутат также напомнил, что фильм «Айта» получил один из главных призов на кинофестивале «Зимний».
«Я думаю, что художник наверняка руководствовался благими намерениями, а не пытался создать проблему. Он же понимает, что создавать проблему себе дороже. Этот фильм даже занимал призовое место на одном из конкурсов, профессиональная экспертиза его допустила, картину начали показывать в кинотеатрах, а тут Роскомнадзор встал и говорит, что там есть какие-то нехорошие элементы…», - заключил собеседник НСН.
Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» прошел в начале декабря 2022 года. Фильм «Айта» получил там приз за лучшую режиссуру, при этом на церемонии закрытия, проходившей в московском кинотеатре «Художественный», присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Кинорежиссер Александр Сокуров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение Роскомнадзора по «Айте» является «большой ошибкой», назвав «несправедливой» такую ситуацию.
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