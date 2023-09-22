«Благие намерения»: Депутат Тумусов назвал спорным запрет фильма «Айта»

Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» прошел в начале декабря 2022 года. Фильм «Айта» получил там приз за лучшую режиссуру, при этом на церемонии закрытия, проходившей в московском кинотеатре «Художественный», присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кинорежиссер Александр Сокуров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение Роскомнадзора по «Айте» является «большой ошибкой», назвав «несправедливой» такую ситуацию.

