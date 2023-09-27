«Осознаю ситуацию»: Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Айта»
Режиссер «Айты» Бурнашев не уточнил, состоялась ли его встреча с представителями Роскомнадзора. Ранее он сообщал в эфире НСН, что планирует выяснить у них причину запрета картины.
Якутский режиссер Степан Бурнашев после отзыва Минкультом РФ прокатного удостоверения у фильма «Айта» сообщил в разговоре с НСН, что не готов к комментариям и пока «осознает ситуацию».
«Я пока не хочу давать комментарии, пока осознаю ситуацию», - сказал Бурнашев.
На вопрос о том, успел ли режиссер встретиться с представителями Роскомнадзора, Бурнашев не ответил.
Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.
При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.
В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru