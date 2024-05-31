«Миллионы гектолитров»: В отрасли опровергли сокращение производства пива в России
Объем производства пива в январе-апреле 2024 года вырос на 11% к аналогичному периоду прошлого года, заявила НСН Анна Миронова.
Генеральный директор компании «Объединенные Пивоварни» (бывшее российское подразделение Heineken) Анна Миронова в беседе с НСН заявила, что самый существенный рост с начала года показало пиво в бутылках и банках.
Ранее член президиума ОПОРЫ России Алексей Небольсин заявил, что впервые за многие годы в России сократилось производство пива.
«По данным Росстата, объем производства пива с января по апрель 2024 года показал положительную динамику и вырос на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в стране за это время было сварено 27,7 миллиона гектолитров. Самый существенный рост в натуральном выражении за четыре месяца, согласно аналитике Nielsen, продемонстрировало пиво в бутылках (+18%) и банках (+9%). Так, например, можно выделить рост отечественных и лицензионных лагеров в банке и бутылке. Их суммарный рост составляет 11%, но быстрее всего растут именно лицензионные марки. Стоит также отметить, что с начала этого года в плюсе вновь оказалось импортное пиво, которое выросло почти на четверть. Если говорить о сортах, то самыми быстрорастущими категориями с начала года стали вкусовое пиво (+18%) и пшеничное (+12%)», - сказала собеседница НСН.
Она также назвала российские регионы-лидеры по производству пенного.
«В числе лидеров по объемам производства пива за четыре месяца, по данным Росстата, находятся Приволжский федеральный округ (8 миллионов 426 тысяч гектолитров), Центральный федеральный округ (7 миллионов 611 тысяч гектолитров) и Сибирский федеральный округ (5 миллионов 364 тысяч гектолитров). При этом рейтинг по приросту объемов возглавили округа, в которых активную деятельность ведут, в том числе, заводы компании «Объединенные Пивоварни» — Сибирский федеральный округ (+924 миллиона гектолитров) и Приволжский федеральный округ (+674 миллиона гектолитров)», - отметила эксперт.
Ранее Правительство РФ повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр. Тогда глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».
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