«Конкурируем с немцами»: Российские производители занимают 94% рынка пива

«Продукция российского производителя занимает 93-94% на рынке. Если из-за повышения таможенных пошлин 1% европейских производителей уйдет с рынка, то никакого влияния это на рынок не окажет. Цена за банку пива в таком случае может вырасти на рублей 20», - отметил он.

При этом, по его словам, импортное пиво сегодня задает стандарты качества для российских производителей.

«Другое дело, что импортное пиво может давать некоторые ориентиры российским компаниям в показателях качества. Сейчас с уходом транснациональных компаний, например, «Балтика» стала уделять большое внимание именно качеству производимой продукции. Именно качественный продукт может конкурировать с чешскими, немецкими сортами пива. А импортное пиво потребителю нужно для сравнения и понимания. Нашим производителям сегодня нужно выдерживать все сроки в процессе приготовления пива, использовать высококачественное сырье. Иначе получается некое подобие пива», - рассказал Шапкин.

Также он назвал пошлины дополнительным доходом для федерального бюджета.

«Надо понимать, что пошлины – это сегодня дополнительные доходы федерального бюджета. При этом этим же постановлением сохраняется действующий размер ставок пошлин на вина из недружественных стран в 20%. Но на вино у нас поднимаются акцизы с 1 мая», - добавил собеседник НСН.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 июня 2024 года. На данный момент минимальная цена водки в рознице составляет 281 рубль, коньяка - 517 рублей. Ведомство намерено установить минимальную цену на водку в 299 рублей, на коньяк - в 556 рублей за 0,5 литра, передает «Радиоточка НСН».

