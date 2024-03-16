«Не был пивоваром»: Милонов и Миронов разоблачили день святого Патрика

День святого Патрика традиционно отмечают в западных странах 17 марта, русская православная церковь в 2017 году выбрала в качестве даты праздника 30 марта (17 марта по старому стилю). В центре Москвы 16 марта пройдет масштабный музыкальный фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика».

Однако на имени святого Патрика делают выручку ирландские пабы, рассказал НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, барные вечеринки никак не связаны с именем святого, а популяризация события лишь помогает предпринимателям заработать больше денег на продаже пива.