«Не был пивоваром»: Милонов и Миронов разоблачили день святого Патрика
Россияне проявляют все меньше интереса к дню святого Патрика, при этом сам праздник не подразумевает пивные вечеринки, выяснила НСН.
День святого Патрика традиционно отмечают в западных странах 17 марта, русская православная церковь в 2017 году выбрала в качестве даты праздника 30 марта (17 марта по старому стилю). В центре Москвы 16 марта пройдет масштабный музыкальный фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика».
Однако на имени святого Патрика делают выручку ирландские пабы, рассказал НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, барные вечеринки никак не связаны с именем святого, а популяризация события лишь помогает предпринимателям заработать больше денег на продаже пива.
«Святой Патрик был канонизирован до разделения церкви на западную и восточную, поэтому Русская православная церковь его чтит. Но праздник к святому отношения не имеет, святой Патрик не был пивоваром. День Святого Патрика – забавная фольклорная история, которая взята на вооружение негодяями, которые спаивают народ. Это дельцы, которые нагревают руки на алкоголизме. Ну какие ирландские бары? Просто козий угол, где продается непонятное пиво из концентратов. Все сидят и изображают из себя ирландцев – смешно до невозможности. Понятно, что это развлечение офисных хомяков. А в день святого Патрика они напиваются пива и становятся мачо, готовыми на любые подвиги», - заявил Милонов.
В свою очередь ресторатор Сергей Миронов рассказал НСН, что рестораны и бары уделяют дню святого Патрика все меньше внимания.
«Людям уже неинтересно, максимум, кто обращает на это внимание – ирландские пабы. Из-за сложностей с санкциями, пивом и продукцией праздник уходит в никуда. Нам давно его навязали, но тенденции меняются. Вечеринок в барах все меньше, рестораны вообще праздник полностью игнорируют. Если у тебя ирландский паб, в этом есть некая логика, а российские пивные рестораны не думают о подобном», - заверил он.
Ранее священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал «Радиоточке НСН», что не видит ничего плохого в дне святого Валентина, призвав не превращать этот праздник в день «свободной любви».
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