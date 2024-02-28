«Покроет спрос»: В отрасли призвали государство поддержать отечественных пивоваров

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что за прошлый год объем импорта пива в РФ вырос на 12,6%, до 370,5 миллиона литров, что меньше показателей 2020–2021 годов. Участники рынка связывают результат с девальвацией рубля во второй половине 2023 года, повлиявшей на стоимость недорогого импортного пива, сложностями с логистикой и расширением ассортимента локальных брендов. Мамонтов подчеркнул, что спрос россиян на пиво могут удовлетворить отечественные производители.

«Доля импортного пива на российском рынке всегда была мала, однако сейчас этот сегмент демонстрирует рост. Это стало возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом. При этом сейчас в России наблюдается избыток мощностей по производству продукции, и спрос на пиво может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей. Отрасль является сегодня высококонкурентной: по итогам прошлого года в пивоваренной категории было выведено наибольшее количество новинок на всем алкогольном рынке. На российский рынок выпускают десятки новых сортов, которые способны удовлетворить запросы даже самых взыскательных потребителей», - сказал собеседник НСН.