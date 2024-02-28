«Покроет спрос»: В отрасли призвали государство поддержать отечественных пивоваров
Ввоз пивоваренной продукции без разрешения негативно сказывается на локальных производителях, на объемах производства, занятости в отрасли, налогах и так далее, заявил НСН Вячеслав Мамонтов.
В 2023 году в пивоваренной категории вывели наибольшее количество новинок на всем алкогольном рынке, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что за прошлый год объем импорта пива в РФ вырос на 12,6%, до 370,5 миллиона литров, что меньше показателей 2020–2021 годов. Участники рынка связывают результат с девальвацией рубля во второй половине 2023 года, повлиявшей на стоимость недорогого импортного пива, сложностями с логистикой и расширением ассортимента локальных брендов. Мамонтов подчеркнул, что спрос россиян на пиво могут удовлетворить отечественные производители.
«Доля импортного пива на российском рынке всегда была мала, однако сейчас этот сегмент демонстрирует рост. Это стало возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом. При этом сейчас в России наблюдается избыток мощностей по производству продукции, и спрос на пиво может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей. Отрасль является сегодня высококонкурентной: по итогам прошлого года в пивоваренной категории было выведено наибольшее количество новинок на всем алкогольном рынке. На российский рынок выпускают десятки новых сортов, которые способны удовлетворить запросы даже самых взыскательных потребителей», - сказал собеседник НСН.
Мамонтов призвал поддержать отечественных производителей пива.
«Сейчас на рынке наблюдается и параллельный ввоз пивоваренной продукции без разрешения правообладателя, что является нарушением. Мы считаем, что импорт тех брендов, которые продолжают производиться в России, а также тех, аналоги которых выпущены в России после ухода ряда зарубежных брендов, оказывает негативное влияние на локальных производителей, а значит и на объемы производства, занятость в отрасли, налоги и так далее. Уверены, что целесообразно оказывать поддержку локальным производителям, включая господдержку развития хмелеводства в стране», - сказал эксперт.
Ранее Мамонтов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не все участники рынка успели подготовиться к новым условиям маркировки разливного пива, производители и без того сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%.
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