Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
Правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, сообщила 19 апреля пресс-служба Минпромторга РФ.
Пошлина выросла с 0,04 евро до 0,1 евро. В ведомстве отметили, что доля импортного пива в общей структуре потребления не превышает 5%, пишет ТАСС.
В министерстве pfzdbkb, что новая пошлина не является запретительной. Мера позволит выровнять конкурентные условия для российских пивоваров, полагают в Минпромторге.
Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 и заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве мигрант напал на восьмиклассника в подъезде
- СМИ: певица Успенская обратилась к врачам из-за плохого самочувствия
- Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
- Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля
- В Москве арестовали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
- СМИ: Иран рассматривает удар по израильскому ядерному центру в Димоне
- В США напечатают на 3D-принтере кожу для роботов
- СМИ: стоимость проезда по ВСМ Москва - Петербург составит 8,9 тысячи рублей
- Силуанов: миру грозит долговой кризис из-за высоких уровней госдолга
- В ульяновской школе из-за сильного ветра обвалился потолок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru