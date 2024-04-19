Пошлина выросла с 0,04 евро до 0,1 евро. В ведомстве отметили, что доля импортного пива в общей структуре потребления не превышает 5%, пишет ТАСС.

В министерстве pfzdbkb, что новая пошлина не является запретительной. Мера позволит выровнять конкурентные условия для российских пивоваров, полагают в Минпромторге.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 и заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя, передает «Радиоточка НСН».

