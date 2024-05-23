Эксперт Небольсин: В России сократилось производство пива

«Выпуск пива у нас за год вроде бы увеличился с 8,1 до 8,24 миллиарда литров пива. Однако тут тоже надо учесть продукцию новых регионов. И, если эту прибавку исключить, чтобы сравнивать сопоставимые цифры, выйдет, что мы стали выпускать на 1,8% пива меньше», - сказал эксперт в беседе с сайтом АиФ.

Правительство РФ повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр, напоминает «Профиль». Мера позволит выровнять конкурентные условия для российских пивоваров, полагают в Минпромторге.

Тогда глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».

