Эксперт Небольсин: В России сократилось производство пива
23 мая 202421:30
Впервые за многие годы в России сократилось производство пива, заявил член президиума ОПОРЫ России Алексей Небольсин.
«Выпуск пива у нас за год вроде бы увеличился с 8,1 до 8,24 миллиарда литров пива. Однако тут тоже надо учесть продукцию новых регионов. И, если эту прибавку исключить, чтобы сравнивать сопоставимые цифры, выйдет, что мы стали выпускать на 1,8% пива меньше», - сказал эксперт в беседе с сайтом АиФ.
Правительство РФ повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр, напоминает «Профиль». Мера позволит выровнять конкурентные условия для российских пивоваров, полагают в Минпромторге.
Тогда глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru