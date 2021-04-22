Украина призвала отключить Россию от SWIFT

Украинские власти призвали Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от SWIFT в рамках пакета новых санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Его призыв прозвучал на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, что отключение страны от SWIFT означает её полнейшую изоляцию.

А ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что вероятность того, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard пока крайне низка.

