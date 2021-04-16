Из-за угрозы отключения от Visa и MasterCard россиянам рекомендовали запастись наличными

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, что пока угроза отключения России от платежных систем Visa и MasterCard низка.


В Кремле не исключили, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с санкциями запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он так же подчеркнул, что лучшим способом защиты от санкционных рисков является создание альтернативных финансовых систем, способных заменить иностранные.

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН выразил уверенность, что вероятность этого пока крайне низка.

«Если это произойдет, то мы к этому уже подготовились. У нас есть национальная платежная система «Мир», система быстрых платежей. Если это произойдёт, пользователи, которые внутри страны, просто заберут свои средства, те, кто окажутся за рубежом, ощутят дискомфорт. Поэтому в качестве подстраховки нужно иметь наличность. Если это произойдёт, то с неким лагом, поэтому у людей будет время подготовиться. В любом случае, деньги пользователи не потеряю. Не надо пугать людей», - заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает необходимым отказаться от использования западных платежных систем.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:VISAДеньгиПлатежиГарегин Тосунян
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