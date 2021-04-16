Из-за угрозы отключения от Visa и MasterCard россиянам рекомендовали запастись наличными
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, что пока угроза отключения России от платежных систем Visa и MasterCard низка.
В Кремле не исключили, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с санкциями запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он так же подчеркнул, что лучшим способом защиты от санкционных рисков является создание альтернативных финансовых систем, способных заменить иностранные.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН выразил уверенность, что вероятность этого пока крайне низка.
«Если это произойдет, то мы к этому уже подготовились. У нас есть национальная платежная система «Мир», система быстрых платежей. Если это произойдёт, пользователи, которые внутри страны, просто заберут свои средства, те, кто окажутся за рубежом, ощутят дискомфорт. Поэтому в качестве подстраховки нужно иметь наличность. Если это произойдёт, то с неким лагом, поэтому у людей будет время подготовиться. В любом случае, деньги пользователи не потеряю. Не надо пугать людей», - заявил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает необходимым отказаться от использования западных платежных систем.
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