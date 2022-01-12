Ретейлеры: Ограничение наценки на соцтовары не отразится на бизнесе
Председатель ассоциации ретейлеров Андрей Карпов считает, что государство должно помогать торговым сетям снижать цены на социально значимые товары.
При ограничении ретейлом наценки на базовые продукты увеличение стоимости менее значимых товаров маловероятно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Ранее стало известно, что торговые сети X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» предложили ограничить наценку на базовые продукты с самой низкой стоимостью не более, чем на 10%, до конца года. Карпов считает, что для этого существует «определенный посыл госорганов».
«Крупнейшие ретейлеры, конечно, не могут не реагировать на такие пожелания. Но торговые сети всегда адекватно реагируют на потребительскую активность и, в случае ее проседания, готовы стимулировать своего покупателя, в том числе и привлекательными ценами за счет снижения наценок», - подчеркнул он.
По его словам, «вероятность того, что крупные компании поддержат такое решение – высока».
«Это обычная практика. Все друг друга мониторят, и стараются держать одинаковые цены на аналогичные товары. Потому что потребитель обращает внимание на стоимость социально значимых товаров и делает выбор в сторону того, кто более привлекателен по ценовой политике. Другое дело, что торговля транслирует в розницу цены, сложившиеся в опте. Поэтому ретейлерам сложно заниматься снижением цен в одностороннем порядке. Это должно делаться в комплексе, с учетом действий поставщиков и государства», - отметил Карпов.
При этом, по его мнению, для мелких торговых сетей ограничение наценки может стать незначительной проблемой.
«Себестоимость одного товара, как правило, больше, поэтому происходит субсидирование за счет общей массы товаров, потому что торговая сеть зарабатывает не на продаже конкретного товара, а на объеме. При этом просто необдуманно поднять цены на другие линейки менее значимых товаров – невозможно. Потребитель ориентируется на цены, и он готов сходить за разными товарами в другие магазины. За счет того, что в какой-то сети на определенную группу товаров держатся более низкие цены, поток покупателей в этот магазин увеличивается. Тем, что сеть зарабатывает на объеме, она может нивелировать для себя потери на определенных группах товаров», - заключил Карпов.
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России цены на колбасу и другие продукты будут неизбежно расти из-за экономической политики государства.
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