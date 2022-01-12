Ретейлеры: Ограничение наценки на соцтовары не отразится на бизнесе

При ограничении ретейлом наценки на базовые продукты увеличение стоимости менее значимых товаров маловероятно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Ранее стало известно, что торговые сети X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» предложили ограничить наценку на базовые продукты с самой низкой стоимостью не более, чем на 10%, до конца года. Карпов считает, что для этого существует «определенный посыл госорганов».