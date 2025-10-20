Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково

Самолет Airbus А320, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Рейс J2 020 вылетел из Петербурга в 00.30 с 155 пассажирами и семью членами экипажа. Позже у самолета выявили неисправность - у воздушного судна не убралась стойка шасси, ему пришлось вырабатывать топливо близи аэропорта вылета.

В 03.43 самолет аварийно сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

Борт не получил повреждений.

Ранее самолет, который летел из Ижевска в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, пишет 360.ru.

