Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Рейс J2 020 вылетел из Петербурга в 00.30 с 155 пассажирами и семью членами экипажа. Позже у самолета выявили неисправность - у воздушного судна не убралась стойка шасси, ему пришлось вырабатывать топливо близи аэропорта вылета.
В 03.43 самолет аварийно сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
«Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.
Борт не получил повреждений.
Ранее самолет, который летел из Ижевска в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили семь украинских БПЛА
- Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами
- Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
- Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время спектакля
- Депутат Говырин рассказал о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
- СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта
- Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
- МВД: Москвич лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
- Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа
- Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru