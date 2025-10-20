Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 20 лет, проходивший в Чили.

В финальном матче марокканцы обыграли команду Аргентины со счетом 2:0. Голы забил Яссин Забири.

Обладателями бронзовых медалей чемпионата стала сборная Колумбии. В матче за третье место она одержала победу над командой Франции со счетом 1:0.

Сборная Марокко впервые выиграла мировое молодежное первенство. Рекордсмены по числу побед - команда Аргентины, которая становилась чемпионом шесть раз.

Ранее россиянка Варвара Кузьминова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Мира По ФутболуМарокко

