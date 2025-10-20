Депутат Говырин рассказал о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
График выплаты пенсий в ноябре скорректируют из-за праздничных выходных дней, приуроченных ко Дню народного единства 4 ноября. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что нерабочими днями объявлены 2, 3 и 4 ноября.
«Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если установленная дата доставки... приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными», — отметил парламентарий.
По словам Говырина, выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят россиянам 1 ноября. График изменится и для получающих пенсию через банк, и для тех, кому пенсию доставляют на дом или через почту. Даты доставки средств для почтовых отделений корректируются с учетом режима их работы в определенном регионе. На банковские счета выплаты обычно перечисляют заранее, не позднее 31 октября.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на дополнительную выплату к страховой пенсии, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
- Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время спектакля
- Депутат Говырин рассказал о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
- СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта
- Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
- МВД: Москвич лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
- Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа
- Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- В Max опровергли информацию об утечке данных мессенджера
- Эксперт: Украденные из Лувра драгоценности могут быть проданы по частям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru