Депутат Говырин рассказал о корректировке графика выплат пенсий в ноябре

График выплаты пенсий в ноябре скорректируют из-за праздничных выходных дней, приуроченных ко Дню народного единства 4 ноября. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что нерабочими днями объявлены 2, 3 и 4 ноября.

«Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если установленная дата доставки... приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными», — отметил парламентарий.

По словам Говырина, выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят россиянам 1 ноября. График изменится и для получающих пенсию через банк, и для тех, кому пенсию доставляют на дом или через почту. Даты доставки средств для почтовых отделений корректируются с учетом режима их работы в определенном регионе. На банковские счета выплаты обычно перечисляют заранее, не позднее 31 октября.

