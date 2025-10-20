Над Россией сбили семь украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство.

Как уточнили в министерстве, три дрона сбили в Крыму, два – в Брянской области, по одному – в Липецкой и Ульяновской областях.

Ранее украинские БПЛА атаковали газовый завод в Оренбургской области, загорелся один из цехов, пишет 360.ru.

