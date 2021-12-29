«Пилюля несчастья»: Фармацевты раскритиковали предложение ФАС о снижении цен на лекарства
Руководитель АРФП Виктор Дмитриев отметил, что снизить стоимость важных лекарств возможно, если увеличить цену на другие, но тогда в аптеку их придется доставлять на «воздушных шарах».
Искусственное сокращение цен ФАС на жизненно важные лекарства уничтожит российскую фармпромышленность и не поможет незащищенным слоям населения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
В Федеральной антимонопольной службе цены почти половины жизненно необходимых лекарственных препаратов снизили на 30%. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, ведомство вынуждено было отреагировать на обращения граждан, заявлявших о том, что в России цены на эти медикоменты выше, чем в соседних государствах. При этом Дмитриев считает, что такие изменения невозможны.
«Это никак не поможет социально незащищенным слоям населения. Потому что такие препараты просто исчезнут с рынка, так как рентабельность их производства будет в минусе. Надо повышать благосостояние граждан, а не понижать цены. Когда цены на все растут, растет инфляция, то способами, которые предлагает ФАС, мы только уничтожим собственную фармпромышленность, а не поможем гражданам», - подчеркнул он.
При этом специалист отметил, что сейчас в России нет объективных причин для снижения цен на лекарства.
«Искусственное понижение цен, когда они уже ниже себестоимости, приводит к убыточности предприятий, и к уходу с рынка целого ряда торговых наименований, что мы наблюдаем в последние годы. Если это будет компенсировано увеличением стоимости препаратов, которые не входят в список жизненно необходимых лекарств, тогда эта мера возможна. Либо цена изначально была намного выше себестоимости. Поэтому объективных экономических причин для снижения цен мы не видим. Сейчас сильно подорожали издержки производства: упаковка, фармстанции, дизельное топливо. Мы как лекарства будем доставлять до аптеки – на воздушных шарах?» - заключил Дмитриев.
Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН заявила, что зарубежные игрушки часто можно купить дешевле, так как на российские распространяются дополнительные таможенные пошлины.
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