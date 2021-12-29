«Пилюля несчастья»: Фармацевты раскритиковали предложение ФАС о снижении цен на лекарства

В Федеральной антимонопольной службе цены почти половины жизненно необходимых лекарственных препаратов снизили на 30%. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, ведомство вынуждено было отреагировать на обращения граждан, заявлявших о том, что в России цены на эти медикоменты выше, чем в соседних государствах. При этом Дмитриев считает, что такие изменения невозможны.

«Это никак не поможет социально незащищенным слоям населения. Потому что такие препараты просто исчезнут с рынка, так как рентабельность их производства будет в минусе. Надо повышать благосостояние граждан, а не понижать цены. Когда цены на все растут, растет инфляция, то способами, которые предлагает ФАС, мы только уничтожим собственную фармпромышленность, а не поможем гражданам», - подчеркнул он.

При этом специалист отметил, что сейчас в России нет объективных причин для снижения цен на лекарства.