Вэнс заявил, что решение по поставкам Tomahawk Киеву пока не принято

США пока не приняли решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил журналистам вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, США пытаются обеспечить в первую очередь свою безопасность.

«Очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США Дональд Трамп]», - рассказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что Трамп может продать Европе дополнительное оружие, если посчитает это соответствующим интересам Вашингтона. Но глава государства пока не принял такого решения относительно Tomahawk.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его страна сама нуждается в ракетах Tomahawk.


