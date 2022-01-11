«Придумать красивое название»: Экономисты поддержали продуктовые карточки

Еще в 2020 году главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал о преимуществах продуктовой помощи необеспеченным слоям населения, однако подтвердил, что из-за негативных ассоциаций с советскими талонами на питание эта мера может стать непопулярной.

«Я бы для начала перестал называть это продуктовыми карточками. Нужно придумать другое слово просто в силу плохой ассоциации. А сам инструмент, похожий на американские foodstamps или талоны на питание, которые сейчас оформляют в электронной форме как целевую субсидию на продовольствие для бедных – очень хороший инструмент, качественный, идущий на пользу и сельскохозяйственной индустрии, и на решение социальных проблем. Именно поэтому в Америке его так любят, и его нужно у них заимствовать. Это прекрасная идея, но называть ее надо по-другому, и я думаю, что ее именно потому так долго обсуждают и не могут запустить, что название красивое для этого не придумали», - сказал Табах.

При этом аналитики предупреждают, что продукты в России продолжат дорожать, а реальная покупательская способность не будет догонять рост цен. В этой ситуации многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности, спрогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.

О том, что в Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов, ранее рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, однако документ так и не был принят. В июне 2021 года законопроект уже выносился на обсуждение, однако также не нашел поддержки среди членов правительства и Счетной палаты.

Ранее сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не очень верит в введение продуктовых карточек в стране, однако не исключил таких последствий безграмотной политики властей Украины.

