«Придумать красивое название»: Экономисты поддержали продуктовые карточки
Экономисты сходятся во мнении о необходимости продуктовой помощи бедным, однако правительство и Госдума не готовы идти на такой шаг из-за имиджевых потерь.
Рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан, рассказал руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Однако эту меру экономист назвал положительной и призвал не бояться такого развития событий.
«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки. <...> Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего», – сказал эксперт.
С Гринбергом согласны и другие эксперты. Так, вице-президент Высшей школы экономики, экономист Лев Якобсон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал намерение государства оказывать продовольственную помощь малоимущим семьям.
«Это давно обсуждавшаяся и правильная мера, я ее поддерживаю. Действительно, это острая проблема, малообеспеченные семьи - это очень часто еще и семьи с детьми, а ситуация, когда недоедают дети, она нетерпима. Да, тут могут быть организационные проблемы, вопросы контроля, адекватности и со стороны тех, кто оказывает помощь, и со стороны семей, но это вполне реализуемо», - сказал Якобсон.
Эффективность продуктовой помощи россиянам в условиях неконтролируемого роста цен очевидна, однако эта мера вряд ли будет реализована, рассказал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что проблема заключается в плохом влиянии продуктовых талонов на имидж властей страны.
«Повышение цен, конечно, неизбежно, и отрадно, что хоть кто-то в правительстве это понимает. Но, я думаю, эта мера не будет реализована, потому что это плохо для пиара, это возвращение карточек, по сути дела. То есть это демонстрация того, что нынешняя власть менее эффективна, чем даже советская власть на этапе ее распада и разрушения. Это очень полезно для людей, это правильно, это необходимо для сельского хозяйства, но этого не делается уже много-много лет просто потому, что это плохо для пиара», - заявил Делягин.
Еще в 2020 году главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал о преимуществах продуктовой помощи необеспеченным слоям населения, однако подтвердил, что из-за негативных ассоциаций с советскими талонами на питание эта мера может стать непопулярной.
«Я бы для начала перестал называть это продуктовыми карточками. Нужно придумать другое слово просто в силу плохой ассоциации. А сам инструмент, похожий на американские foodstamps или талоны на питание, которые сейчас оформляют в электронной форме как целевую субсидию на продовольствие для бедных – очень хороший инструмент, качественный, идущий на пользу и сельскохозяйственной индустрии, и на решение социальных проблем. Именно поэтому в Америке его так любят, и его нужно у них заимствовать. Это прекрасная идея, но называть ее надо по-другому, и я думаю, что ее именно потому так долго обсуждают и не могут запустить, что название красивое для этого не придумали», - сказал Табах.
При этом аналитики предупреждают, что продукты в России продолжат дорожать, а реальная покупательская способность не будет догонять рост цен. В этой ситуации многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности, спрогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.
О том, что в Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов, ранее рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, однако документ так и не был принят. В июне 2021 года законопроект уже выносился на обсуждение, однако также не нашел поддержки среди членов правительства и Счетной палаты.
Ранее сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не очень верит в введение продуктовых карточек в стране, однако не исключил таких последствий безграмотной политики властей Украины.
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