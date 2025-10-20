Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время спектакля

Танцовщик исполнял заглавную партию в балете, в одном из фрагментов он выбежал в центр сцены и тут же упал.

«Многие зрители решили, что это лишь часть постановки... Только когда артист не смог подняться, к нему подбежал партнер по постановке. Он опустился на колено, поддержал Лобухина за плечо и стал звать на помощь», — отмечает издание.

После инцидента в театре был объявлен антракт.

По данным СМИ, Лобухин подвернул голеностоп во время прыжка. В спектакле его заменил премьер Егор Геращенко.

Михаилу Лобухину 41 год, он окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, с 2002 года выступал в Мариинском театре, в 2010-м стал премьером Большого. Вскоре после этого танцовщик получил травму на некоторое время прервал карьеру.

