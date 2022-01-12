Российские ретейлеры предложили ограничить наценку на базовые продукты
Торговые сети X5 Group и «Магнит» предложили до конца года ограничить наценку на базовые продукты с самой низкой стоимостью не более чем на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей компаний.
Отмечается, что ретейлеры направили свое предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По данным X5 Group, наценка будет ограничена для более чем 20 товарных категорий, список товаров будет определяться ежемесячно. Новые условия начнут действовать с 12 января во всех магазинах компании («Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель»).
В свою очередь, «Магнит» намерен ограничить наценку почти на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, в том числе хлеб, молоко, вермишель, овощи из «борщевого набора», сливочное масло, гречневую крупу, отмечает Газета.ру.
ФАС получила обращение ретейлеров и изучает предложенные условия.
По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, ведомство обсуждало с торговыми компаниями возможность установления максимальной наценки на базовые товары не выше 10%, отмечает телеканал «360».
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