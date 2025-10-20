Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами

Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области не следует называть новыми регионами РФ. Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью российским СМИ.

Шойгу ответил на вопрос, какой интерес для объединения представляют Донбасс и Новороссия.

«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы», — отметил президент РГО.

Шойгу добавил, что эти территории «исторически наши».

Ранее Сергей Шойгу высказался о развитии Сибири. По его словам, процесс должен строиться на использовании природных ресурсов, которые имеются на российских территориях, сообщает РЕН ТВ.

