Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами
Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области не следует называть новыми регионами РФ. Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью российским СМИ.
Шойгу ответил на вопрос, какой интерес для объединения представляют Донбасс и Новороссия.
«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы», — отметил президент РГО.
Шойгу добавил, что эти территории «исторически наши».
Ранее Сергей Шойгу высказался о развитии Сибири. По его словам, процесс должен строиться на использовании природных ресурсов, которые имеются на российских территориях, сообщает РЕН ТВ.
