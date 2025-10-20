В Ульяновской области предотвратили атаку БПЛА на подстанцию
20 октября 202507:59
Попытку атаки БПЛА на подстанцию предотвратили в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет», - указал губернатор.
Населенные пункты снабжают электроэнергией в штатном режиме. На месте ЧП работают спецслужбы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Ульяновской области уничтожили один украинский беспилотник, напоминает РЕН ТВ.
