Прощание с легендой. Levi Strauss уходит из России вслед за McDonald`s
Смена владельцев российских магазинов Levi’s может сделать «турецким» бренд, который называли легендарным еще советские фарцовщики.
Новая неделя началась для россиян с прощания с еще одним знаменитым брендом.
Производитель джинсов Levi Strauss после 29 лет работы в РФ принял решение уйти с нашего рынка и занялся поиском покупателя бизнеса.
Продажа российского бизнеса и смена названий брендов стали уже майским трендом, при этом, как правило, новые владельцы отдают за активы «копейки».
«ДЖИНСЫ БЫВАЮТ ТОЛЬКО LEVI’S»
Об уходе из России компании, основанной Ливаем Строссом в 1853 году, написал в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
«Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес», - отмечает издание.
При этом, по его данным, покупателем российских магазинов Levi's может стать турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая в России продажу брендов Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.
Что будет дальше с легендарными джинсами, не совсем понятно. В 1990-е знаменитые Levi’s 501 продавались в СССР фарцовщиками, которые становились богачами.
«Джинсы бывают только марки Levi’s, все остальное – просто штаны», - говорил в суде один из «королей фарцовщиков» Ян Рокотов, которого в итоге приговорили к расстрелу.
На прошлой неделе польский ретейлер LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito, объявил о решении продать российское подразделение китайскому консорциуму. При этом магазины данных брендов начали с выходных открываться в России, но с другими вывесками - RE, CR и XC.
Кроме того, стало известно, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом. По данным «Известий», компания рассматривает возможность возврата к торговле через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса.
«Zara – это большой международный бизнес, они не могут совсем никак реагировать, но, если они продолжат заниматься тем же самым, но под другим логотипом, это все возможно. Купить ее могут либо профильные наши инвесторы, партнеры. У нас есть большие компании, которые занимаются продажей крупных брендов. Либо это какие-то крупные финансовые структуры. Собственных российских компаний, которые производят товар подобного качества и по достаточно доступной цене, их не так много. До буквы Z название, конечно, сокращать слишком радикально, испанцы не поймут, но в принципе можно, например, Araz назвать, перевернуть», - заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по брендам, экс-редактор отдела потребительских рынков РБК Денис Пузырёв.
ОТ МАКДАКА ДО ТИНЬКОФФ
Однако, не одеждой единой.
«За копейки» разлетаются в России многие бизнесы – от банков и автозаводов до легендарного «Макдака».
16 мая корпорация McDonald's объявила, что после более чем 30 лет работы в России уходит из нашей страны. Через несколько дней стало известно имя покупателя российского бизнеса компании. Им стал Александр Говор, владеющий 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Красноярске, Кемерове и ряде других городов.
По данным «Коммерсанта», убыток McDonald`s от ухода с российского рынка может составлять до $1,4 млрд.
При этом ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил уверенность, что сумма сделки по приобретению бизнеса McDonald's российским покупателем очень далека от реальной стоимости.
«Сумма сделки может быть очень незначительной. Причина простая – по сути, продавать-то нечего, в данном случае продается не актив, а пассив. Это может исчисляться миллионами рублей, не более того. Это не реальная стоимость, не триллионы, которые должны быть, и не в долларах США. Этот бизнес отдан даже не за копейки, как практически все бизнесы, которые были в России. Люди бегут. Это прямо 1917-й год, когда фамильные драгоценности отдавали за плошку супа», - сказал Потапенко.
Ранее французский автопроизводитель Renault «за символическую плату» передал свой завод в Москве столичным властям.
«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — сказал в этой связи глава Минпромторга Денис Мантуров.
Теперь на этом заводе планируют выпускать «Москвичи».
Все в том же мае «Интеррос» Владимира Потанин купил долю Олега Тинькова в «Тинькофф Банке», а также Росбанк и страховой бизнес у французской банковской группы Societe Generale.
По данным СМИ, чистый убыток от сделки Societe Generale составит около 3,2 млрд евро.
Ну а Олег Тиньков прямым текстом сказал, что его заставили продать долю за 3% ее стоимости.
Бизнесмен рассказал в интервью The New York Times, что после того, как он 19 апреля раскритиковал в соцсетях спецоперацию на Украине, с руководством банка якобы связались представители администрации президента и пригрозили национализировать его, если Тиньков не продаст свою долю, а сам банк не сменит название и не обрежет все связи с основателем.
«Я не мог обсуждать цену. Это было так, словно я заложник: ты берешь то, что предложили. Я не мог вести переговоры», — признался Тиньков, отметив, что продал пакет акций «за копейки» — за 3% от реальной цены.
При этом он подчеркнул, что благодарен Потанину за то, что смог получить хоть какие-то деньги.
Однако сам Потанин не согласился с «копейками».
«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал миллиардер, занимающий второе место в списке богатейших людей России, по версии Forbes, с состоянием $17,3 млрд.
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