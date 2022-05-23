Прощание с легендой. Levi Strauss уходит из России вслед за McDonald`s

«ДЖИНСЫ БЫВАЮТ ТОЛЬКО LEVI’S»

Об уходе из России компании, основанной Ливаем Строссом в 1853 году, написал в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес», - отмечает издание.

При этом, по его данным, покупателем российских магазинов Levi's может стать турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая в России продажу брендов Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Что будет дальше с легендарными джинсами, не совсем понятно. В 1990-е знаменитые Levi’s 501 продавались в СССР фарцовщиками, которые становились богачами.

«Джинсы бывают только марки Levi’s, все остальное – просто штаны», - говорил в суде один из «королей фарцовщиков» Ян Рокотов, которого в итоге приговорили к расстрелу.

На прошлой неделе польский ретейлер LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito, объявил о решении продать российское подразделение китайскому консорциуму. При этом магазины данных брендов начали с выходных открываться в России, но с другими вывесками - RE, CR и XC.

Кроме того, стало известно, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом. По данным «Известий», компания рассматривает возможность возврата к торговле через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса.

«Zara – это большой международный бизнес, они не могут совсем никак реагировать, но, если они продолжат заниматься тем же самым, но под другим логотипом, это все возможно. Купить ее могут либо профильные наши инвесторы, партнеры. У нас есть большие компании, которые занимаются продажей крупных брендов. Либо это какие-то крупные финансовые структуры. Собственных российских компаний, которые производят товар подобного качества и по достаточно доступной цене, их не так много. До буквы Z название, конечно, сокращать слишком радикально, испанцы не поймут, но в принципе можно, например, Araz назвать, перевернуть», - заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по брендам, экс-редактор отдела потребительских рынков РБК Денис Пузырёв.