СМИ: Сеть Levi’s решила уйти из России
Сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi's) намерена покинуть российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Сейчас американская компания, которая проработала в России 29 лет, остановила поставки товаров в страну и ищет покупателей на свои активы. По данным источников, нереализованные партии товаров распродадут через другие магазины.
Эксперты считают, что на этом фоне партнеры Levi's, работающие по франшизе, могут наладить параллельный импорт товаров в РФ, пишет Газета.ру.
Собеседники «Коммерсанта» называют в качестве возможного покупателя магазинов Levi's турецкую компанию Fiba Holding A.S. Предприятие занимается развитием брендов Gap, Marks&Spencer и Banana Republic в России, отмечает Ura.ru.
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