В России открываются магазины Reserved, а бизнес продают китайцам
Польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий рядом брендов, в числе которых Reserved, продаст российское подразделение китайскому консорциуму, сообщает ТАСС.
При этом в LPP пообещали, что на фоне грядущей продажи в ближайшие дни откроются российские магазины, в которых продаются бренды Reserved и House.
По данным московского офиса компании, первые магазины откроются уже в эти выходные.
В конце марта LPP Group объявила о закрытии своих магазинов на территории РФ. По данным «Интерфакса», компания владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
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