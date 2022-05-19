В России открываются магазины Reserved, а бизнес продают китайцам

Польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий рядом брендов, в числе которых Reserved, продаст российское подразделение китайскому консорциуму, сообщает ТАСС.

При этом в LPP пообещали, что на фоне грядущей продажи в ближайшие дни откроются российские магазины, в которых продаются бренды Reserved и House.

По данным московского офиса компании, первые магазины откроются уже в эти выходные.

В конце марта LPP Group объявила о закрытии своих магазинов на территории РФ. По данным «Интерфакса», компания владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

