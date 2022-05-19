Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»

Он отметил, что словам Тинькова о том, что он продал свою долю «за копейки», не соответствуют действительности.

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — заключил Потанин.

Ранее «Группа «Интеррос» приобрела 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф», сообщает RT. По словам Тинькова, после публикации поста с критикой военной операции ВС РФ на Украине его заставили продать свою долю в организации «за копейки».

