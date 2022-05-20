«Zara или Araz»: Кто может купить испанский бренд в России

Испанский бренд Zara не так категорично настроен по поводу безвозвратного ухода с российского рынка, как американские корпорации, но при необходимости магазины с радостью выкупят российские инвесторы, заявил эксперт по брендам, экс-редактор отдела потребительских рынков РБК Денис Пузырёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом. По данным источника, компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо. Пузырев уверен, что возможны оба сценария.

«Что касается таких производителей, как Zara, я не исключаю, что они могут проявить гибкость. Надо понимать, что, например, Nike – это огромная американская корпорация, Zara – часть огромной империи, центр которой находится в Испании. А Испания и Италия менее категорично настроены в плане введения санкций. Партнеры по торговле спортивной одежды говорили мне, что после того, как стало понятно, что компании типа Nike уходят, к ним сразу пришли итальянцы, которые сказали, что не будут афишировать, но готовы привести и одеть российских спортсменов», - отметил он.