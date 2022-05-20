«Zara или Araz»: Кто может купить испанский бренд в России
Денис Пузырёв в эфире НСН отметил, что покупка магазинов была бы выгодна российским профильным инвесторам из-за соотношения цены и качества бренда.
Испанский бренд Zara не так категорично настроен по поводу безвозвратного ухода с российского рынка, как американские корпорации, но при необходимости магазины с радостью выкупят российские инвесторы, заявил эксперт по брендам, экс-редактор отдела потребительских рынков РБК Денис Пузырёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом. По данным источника, компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо. Пузырев уверен, что возможны оба сценария.
«Что касается таких производителей, как Zara, я не исключаю, что они могут проявить гибкость. Надо понимать, что, например, Nike – это огромная американская корпорация, Zara – часть огромной империи, центр которой находится в Испании. А Испания и Италия менее категорично настроены в плане введения санкций. Партнеры по торговле спортивной одежды говорили мне, что после того, как стало понятно, что компании типа Nike уходят, к ним сразу пришли итальянцы, которые сказали, что не будут афишировать, но готовы привести и одеть российских спортсменов», - отметил он.
По словам Пузырева, компания в любом случае может продолжить работу в России под другим названием.
«Zara – это большой международный бизнес, они не могут совсем никак реагировать, но, если они продолжат заниматься тем же самым, но под другим логотипом, это все возможно. Купить ее могут либо профильные наши инвесторы, партнеры. У нас есть большие компании, которые занимаются продажей крупных брендов. Либо это какие-то крупные финансовые структуры. Собственных российских компаний, которые производят товар подобного качества и по достаточно доступной цене, их не так много. До буквы Z название, конечно, сокращать слишком радикально, испанцы не поймут, но в принципе можно, например, Araz назвать, перевернуть», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что российские магазины брендов Reserved и Cropp польского ретейлера LPP, закрывшиеся на фоне спецоперации на Украине, открываются под новыми названиями. Как сообщает «Деловой Петербург», в торговых центрах города уже появились новые вывески магазинов. Так, Reserved теперь называется RE, Cropp переименовали в CR, а, предположительно, House — в XC.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- СМИ: Берлускони обвиняют в потворстве сексуальному рабству
- Лукашенко объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном
- Шрёдер решил покинуть совет директоров «Роснефти»
- Песков: Россия не намерена бесплатно поставлять газ в Европу
- Россияне назвали самых нелюбимых литературных героев
- Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи
- Песков заявил, что в Кремле сохраняется масочный режим
- Песков назвал очень хорошей идею о «переселении» посольства США на площадь защитников Донбасса
- Песков заявил, что Россия тщательно отслеживает поставки западного оружия Украине
- Матвиенко раскритиковала Минздрав за отсутствие компьютеров у фельдшеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru