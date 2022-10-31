«Пирога не хватит»: Российским автодилерам предрекли закрытие салонов до конца года
Параллельный импорт автомобилей для юрлиц почти не работает, при этом даже рынок б\у авто не является источником надежды для дилеров, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Значительная часть автодилеров в России не доживет до 2023 года и закроет свои салоны, а небольшая часть тех, кто сможет остаться, будет держаться на плаву исключительно за счет переориентации на китайские бренды и параллельного импорта, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что большинство зарубежных автопроизводителей к середине осени приостановили поставки автомобилей в Россию, а некоторые из них продали свои российские активы, включая производственные площадки. Как сообщил ТАСС со ссылкой на автодилеров, запасов иномарок, в зависимости от модели, хватит до конца 2022 - начала 2023 года. Ян Хайцеэр отметил, что с окончанием запасов иномарок в России будут закрываться и автодилеры.
«Уверен, что значительная часть автодилеров до 2023 года может не дожить и закрыть свои предприятия. Оставшаяся часть останется только благодаря тому, что переориентируется на китайские бренды и продажу продукции АвтоВАЗа и ГАЗа. Какое-то количество будет привозиться посредством параллельного импорта. Но на всех этого пирога не хватит. Зарабатывать сейчас чрезвычайно сложно. Даже рынок б\у автомобилей, о котором говорят так много, не является источником надежды. Хорошие поддержанные авто будут исчезать из рынка, потому что они будут физически стареть», - сказал Хайцеэр.
Он отметил, что на российский рынок продолжают поставляться китайские автомобили, а остатки авто других зарубежных производителей продаются по очень дорогой цене. При этом Хайцеэр указал, что в будущем не исключено возвращение на рынок корейских и японских авто. А пока, подчеркнул он, параллельный импорт автомобилей для юрлиц вообще не работает.
«Все еще продолжают поставки на российский рынок китайские автопроизводители. Продаются по-прежнему остатки (других иностранных производителей – ред. НСН), они продаются очень дозированно и по очень высокой цене. Возможно, возобновят поставки корейских авто, может быть японские будут привозиться. Вероятнее всего, небольшая часть машин от прежнего количества будет привозиться посредством параллельного импорта. Но та процедура, которая обозначена Минпромторгом для того, чтобы завозить автомобили на юрлиц, не работает и работать фактически не может. Поэтому посредством параллельного импорта почти невозможно завозить машины на юрлиц, что так важно для корпоративных покупок, для такси, каршеринга и частных владельцев», - объяснил собеседник НСН.
По словам Хайцеэра, компании, которые хотят завезти автомобили на юрлица, фактически не могут это сделать. Он подчеркнул, что такие требования необходимо срочно упрощать, чтобы рынок насыщался и стал конкурентным.
«Требования, которые установил Минпромторг и организация, которую он уполномочил – не справляются. Компании, которые хотят завезти автомобили на юрлица, практически не могут это сделать, потому что документы на эти автомобили чрезвычайно сложно собрать. Эту процедуру можно было бы упростить, ибо везут не новые эксклюзивные автомобили, а давно проверенные старые. Конечно, для того, чтобы рынок насыщался и был конкурентным, процедуру нужно упрощать. По той процедуре, которую определил Минпромторг, нужно получить 16 документов, а их владельцем фактически является производитель. Он никогда не предоставит эти документы компаниям, которые посредством параллельного импорта ввозят их продукцию в Россию. Соответственно, эти документы надо добывать «из воздуха». Минпромторг же говорит, что все нормально», - указал вице-президент Национального автомобильного союза.
Кроме того, он добавил, что госорганы, которые связаны с промышленностью и вооруженными силами, крайне болезненно реагируют на то, что параллельный импорт авто фактически не работает. По словам Хайцеэра, огромное количество корпоративных парков различных предприятий использовали пикапы, но сегодня они уже не завозятся.
«Каким-то госорганам это удобно, а остальным, которые связаны с промышленностью, с армией, со спецподразделениями, это достаточно болезненно. Огромное количество корпоративных парков различных предприятий использовали пикапы, сегодня они не завозятся. Есть только китайские пикапы, которые не отвечают жестким критериям коммерческого использования, они очень слабые и не могут заместить прежние машины. Но это не делается, например, в интересах АвтоВАЗа. Машины, которые привозят посредством параллельного импорта, не являются конкурентами АвтоВАЗа. Сегодня цена хоть и высокая на продукцию ВАЗа, но она ниже, чем импортные аналоги. Тем более автомобили, мягко говоря, немного иные, немножко из прошлой жизни», - резюмировал Хайцеэр.
Так, единственной страной, не только сохранившей полноценное присутствие на российском автомобильном рынке, но закрепившей его, стал Китай. Haval продолжает сборку на заводе в Тульской области, а Chery, JAC и Geely завозят свои модели в страну. При этом сборочное предприятие Haval в 2022 году работало стабильнее большинства российских брендов.
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