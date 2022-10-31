«Пирога не хватит»: Российским автодилерам предрекли закрытие салонов до конца года

Он отметил, что на российский рынок продолжают поставляться китайские автомобили, а остатки авто других зарубежных производителей продаются по очень дорогой цене. При этом Хайцеэр указал, что в будущем не исключено возвращение на рынок корейских и японских авто. А пока, подчеркнул он, параллельный импорт автомобилей для юрлиц вообще не работает.

«Все еще продолжают поставки на российский рынок китайские автопроизводители. Продаются по-прежнему остатки (других иностранных производителей – ред. НСН), они продаются очень дозированно и по очень высокой цене. Возможно, возобновят поставки корейских авто, может быть японские будут привозиться. Вероятнее всего, небольшая часть машин от прежнего количества будет привозиться посредством параллельного импорта. Но та процедура, которая обозначена Минпромторгом для того, чтобы завозить автомобили на юрлиц, не работает и работать фактически не может. Поэтому посредством параллельного импорта почти невозможно завозить машины на юрлиц, что так важно для корпоративных покупок, для такси, каршеринга и частных владельцев», - объяснил собеседник НСН.

По словам Хайцеэра, компании, которые хотят завезти автомобили на юрлица, фактически не могут это сделать. Он подчеркнул, что такие требования необходимо срочно упрощать, чтобы рынок насыщался и стал конкурентным.