«Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году

50 тысяч автомобилей выпустит в 2023 году автозавод «Москвич». Об этом заявил директор предприятия Дмитрий Пронин, сообщает РИА Новости.

По его словам, из них 10-20 тысяч будут с электродвигателем.

Пронин также рассказал, что сейчас завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей.