«Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году
50 тысяч автомобилей выпустит в 2023 году автозавод «Москвич». Об этом заявил директор предприятия Дмитрий Пронин, сообщает РИА Новости.
По его словам, из них 10-20 тысяч будут с электродвигателем.
Пронин также рассказал, что сейчас завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей.
«В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей», — сказал он.
Пронин также отметил, что базовый партнер московского автозавода – «КАМАЗ» окажет поддержку с точки зрения технологических и маркетинговых решений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автозавод «Москвич» планируют запустить в декабре, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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