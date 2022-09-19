«АвтоВАЗ» нарастил долю в РФ до рекордных 40 процентов

«АвтоВАЗ» по итогам августа нарастил долю на отечественном автомобильном рынке до 40%, что является рекордным показателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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По итогам прошлого месяца продажи Lada побили исторические рекорды. «Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%», — сказал глава «АвтоВАЗа».

В августе было продано 18 тысяч 87 машин Lada - это на 75,2% больше результатов июля.

Отмечается, что компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на авторынке России.

Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в августе 2022 года упали на 62,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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