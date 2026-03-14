«Не панацея»: Риелтор объяснил смысл видеофиксации сделок с недвижимостью

Риелтор Константин Барсуков в эфире НСН рассказал, что на видео подписания сделки может быть то, как нотариус разъясняет сторонам права и обязанности, а также читает основные пункты договора. 

Запись видео во время подписания сделки по недвижимости необходима для того, чтобы потом разобраться, было ли какое-то нарушение, однако это не значит, что оно исключает возможность подделки самой сделки. Об этом в беседе с НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ранее в Госдуме предложили фиксировать на видео все сделки с недвижимостью, пишет РИА Новости. Депутат Владимир Кошелев заметил, что сейчас нотариальное удостоверение опирается в основном на бумагу, которую легко подделать или оспорить, утверждая, что человек якобы не понимал, что подписывает. Барсуков рассказал, что должно быть на таких видео.

«Я, например, знаю о ситуациях, когда на видео снимали (сделки по недвижимости – прим. НСН), и оно наоборот стало аргументом против покупателя в суде, потому что начали смотреть видео и сказали: "Очевидно, что продавец находится под влиянием". Видеофиксация нужна для того, чтобы зафиксировать весь процесс, а какие выводы будут из этого делать — это уже на усмотрение суда. То есть речь идет о том, чтобы фиксировать то, как происходит сделка: люди сидят, читают договор, нотариус разъясняет им их права и обязанности, что основные пункты договора прочитаны нотариусом вслух. Чтобы убедить, что присутствующие там люди соответствуют тем лицам, которые должны подписывать договор», - заметил он.

При этом, по мнению риелтора, введение обязательной видеофиксации при заключении сделок по недвижимости — не панацея.

«Но это не панацея от чего-то. Если там придет человек сильно похожий на другого, например, если украли паспорт и привели (другое лицо – прим. НСН). Мы вылавливали мошенничество с пожилыми, когда привели явно другую бабушку. Пожилых людей бывает тяжело идентифицировать, так как паспорт меняется в 45 лет, а человеку, например, 65. Если она похожа — тут снимай, не снимай. То есть видео здесь для того, чтобы потом разобраться, было ли какое-то нарушение. Тут возникает вопрос: "Если делать видео для нотариата, то почему тогда для остальных их не должно быть?". Соответственно нужно понимать, как это делается, где и сколько времени хранится. Многое может остаться и за пределами видео — то есть масса нюансов. Поэтому это не панацея, а один из механизмов для того, чтобы в будущем было возможно как-то побороться за свое право», - заключил собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГосдумаМошенничествоВидеоНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры