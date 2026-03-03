«Мы увидим сейчас период, когда будут открываться точки спортивного досуга, развлечений. Но мы все должны понимать, что это сильный минус для доходов торговых центров. Это делается от безысходности, а не от желания развивать спорт и досуг», - отметил он.

Он привел несколько крупных примеров, но подчеркнул, что сейчас ТЦ готовы практически на любых арендаторов.

«МЕГА Химки, например, недавно объявила об открытии центра для игры в настольный теннис на достаточно больших площадях. Мы прекрасно понимаем, что это не может приносить такие большие суммы денег, как фешн-ретейл. Поэтому каждый торговый центр будет пытаться найти для себя любых арендаторов, которых может найти на рынке, чтобы заполнить пустующие площади. Кто-то открывает центры для игры в падел, кто-то открывает термальные СПА-комплексы. Недавно в Краснодаре открыли огромный термальный комплекс вместо большого ушедшего иностранного бренда. Термальные комплексы окупаются достаточно быстро, это новый формат для проведения времени всей семьей. Я пока не слышал жалоб на таких арендаторов, люди туда приезжают на четыре-пять часов минимум. Но это только развлечение, покупать что-то в ТЦ эти люди не будут», - рассказал собеседник НСН.

