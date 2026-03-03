Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль
Каждый торговый центр будет пытаться найти для себя любых арендаторов, чтобы заполнить пустующие площади, заявил НСН Булат Шакиров.
Торговые центры активно открывают точки спортивного досуга и развлечений от безысходности, для них это большой минус в доходе, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
По итогам 2026 года объем ввода торговой недвижимости в Москве и Подмосковье может сократиться почти втрое год к году, до 93 тыс. кв. м, следует из прогноза консалтинговой компании Nikoliers. Похожие данные приводят в консалтинговой компании IBC Real Estate: по ее подсчетам, объем нового строительства торгцентров в этом году снизится на 21% год к году, до 159 тыс. кв. м, пишет «Коммерсант». Шакиров рассказал, как сегодня выживают торговые центры.
«Мы увидим сейчас период, когда будут открываться точки спортивного досуга, развлечений. Но мы все должны понимать, что это сильный минус для доходов торговых центров. Это делается от безысходности, а не от желания развивать спорт и досуг», - отметил он.
Он привел несколько крупных примеров, но подчеркнул, что сейчас ТЦ готовы практически на любых арендаторов.
«МЕГА Химки, например, недавно объявила об открытии центра для игры в настольный теннис на достаточно больших площадях. Мы прекрасно понимаем, что это не может приносить такие большие суммы денег, как фешн-ретейл. Поэтому каждый торговый центр будет пытаться найти для себя любых арендаторов, которых может найти на рынке, чтобы заполнить пустующие площади. Кто-то открывает центры для игры в падел, кто-то открывает термальные СПА-комплексы. Недавно в Краснодаре открыли огромный термальный комплекс вместо большого ушедшего иностранного бренда. Термальные комплексы окупаются достаточно быстро, это новый формат для проведения времени всей семьей. Я пока не слышал жалоб на таких арендаторов, люди туда приезжают на четыре-пять часов минимум. Но это только развлечение, покупать что-то в ТЦ эти люди не будут», - рассказал собеседник НСН.
Ранее Шакиров объяснил НСН, почему в 2026 году не откроется ни один крупный торговый центр.
