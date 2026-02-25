Торговые центры назвали критерии возвращения брендов в Россию
Западным компаниям придется оплачивать аренду на пять лет вперед, при этом компаниям из США и Италии будет вернуться проще, чем немецким и французским брендам, сказал в эфире НСН Булат Шакиров.
Торговые центры будут брать большие депозиты с западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, заявил в интервью НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов ранее заявил «Известиям», что депутаты в ближайшее время могут начать разработку правил и критериев возвращения иностранных компаний на рынок РФ. Шакиров подтвердил, что такие обсуждения ведутся с Минпромторгом, и объяснил, какие это будут критерии.
«Вы все помните, как иностранные бренды побросали магазины, оборудование, персонал, товар и убежали из страны. Поэтому основным критерием возврата будут огромные депозиты, чтобы больше не было возможности просто бросить бизнес, людей, товар и прекратить свою деятельность. Все торговые центры будут собрать 3-5-летние депозиты вперед за весь срок аренды. И если раньше, например, группу Inditex (Zara, Bershka) ставили только на проценте с оборота, а российские бренды платили еще фиксированную арендую плату и так далее, то сейчас никаких поблажек и никаких привилегий для иностранных брендов не будет», - подчеркнул он.
По словам Шакирова, проще всего будет возвращение в Россию компаний из США.
«Я думаю, что проще будет с американскими брендами, потому что американцы - это бизнесмены. Как только мы достигнем всех политических договоренностей, они с удовольствием продолжат работу на нашем рынке. Что касается европейцев, мы видим их поведение на политической арене. Я думаю, что с ними будет сложнее, и мы, скорее всего, будем рассматривать их во вторую очередь. Опять же, страна стране рознь. Часть европейских стран, которые к России всегда хорошо относились, но вынуждены были уйти, например, та же Италия - мы с удовольствием с ней продолжим работу. А вот с Германией или Францией, наверное, скорее всего, будут какие-то вопросы. Мы действуем на открытом рынке и рады всем, но по каждому бренду будет производится анализ поведения при покидании рынка», - разъяснил президент Союза торговых центров.
При этом Шакиров отметил, что приоритет в размещении в ТЦ будет у российских компаний.
«У нас активно развивается российский рынок, много брендов из дружественных стран, поэтому большая часть помещений, которые побросали иностранные бренды, уже занята. Им предстоит еще побороться за поиск локаций и помещений. Сейчас точно в приоритете наши, российские компании, потому что иностранные бренды, которые сбежали из страны, оставили очень горький осадок. Они точно не будут сейчас в приоритете», - заключил собеседник НСН.
Ранее СМИ сообщили о грядущем замедлении параллельного импорта в Россию продукции Apple, Nike, Bosch и других брендов вслед за Adidas из-за того, что Росаккредитация приостановила признание сертификатов соответствия, выдаваемых в ряде стран. Директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стоит за массовым аннулированием сертификатов.
