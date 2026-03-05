«Эмираты были популярным источником [поступления в Россию] автомобильных запчастей и компонентов, электроники, - широчайшего спектра товаров. Это связано с тем, что в Дубае очень удобная фризона, в которой можно открывать компании, которые несут очень низкую налоговую, таможенную нагрузку, потому что они не поставляют товары внутрь Эмиратов, а являются хабами по перевалке товаров. Там очень много официальных дилеров иностранных компаний, которые ушли из России. Получается достаточно логичный и удобный вариант, что там же покупаешь и оттуда же отправляешь. Эти направления могут приостановиться», - подтвердил Семенов.

Поставка товаров в Россию по параллельному импорту из ОАЭ осуществляется воздушным путем, а не через закрытый Ормузский пролив. Поэтому как только прекратятся обстрелы американских баз в Эмиратах, поставки быстро восстановятся. Эксперт прогнозирует, что на это потребуется не более месяца.

«Электроника и автозапчасти часто поставлялись самолетами. А быстрее восстановится поставка грузов, не связанных с судоходством. Если война подутихнет, то начнут летать самолеты. Какая-то пауза может быть. Все зависит от того, какой интенсивности будет конфликт. Частота обстрелов уже сильно падает. Не вижу оснований, что Иран именно с ОАЭ начнет какую-то длинную войну. Они туда стреляли, потому что там были американские базы. Так что думаю, в течение месяца все восстановится. Не забывайте, недавно был Китайский Новый год, тоже была пауза в поставках на неделю. Просто люди заранее планируют заказы, и потом все понимают, что логистика усложнилась, поэтому складские запасы выросли. Резкого перепада снабжения я пока не предвижу», - сказал Семенов.

Конфликт на Ближнем Востоке маловероятно ощутимо отразиться на автовладельцах, так как основным поставщиком автозапчастей в Россию является Китай, а не ОАЭ, ранее рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.