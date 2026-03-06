Союз ТЦ: Возвращение зарубежного «люкса» в РФ ускорит война в Иране
До сих пор возвращение зарубежных люксовых брендов в Россию упиралось в вопросы геополитики, но ситуация вокруг Ирана может все изменить, рассказал НСН Булат Шакиров.
Зарубежные люксовые бренды заинтересованы в возвращении в Россию и готовы сделать это хоть завтра, при этом далеко не все компании сохранили за собой помещения магазинов, заявил в беседе с НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Российское юрлицо Dior рассчитывает к 1 января 2028 году возобновить работу двух своих флагманов — в Столешниковом переулке и в ГУМе, сообщает «Коммерсант». Владельцы ряда бутиков люксовых зарубежных брендов приостановили работу магазинов в России в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Шакиров допустил, что некоторые зарубежные бренды могут вернуться в страну и раньше 2028 года.
«Думаю, это абсолютно разумная, реальная дата, хотя все может произойти и раньше. Большая часть ретейлеров, которые под давлением были вынуждены уйти из России, мечтают вернуться. Это огромный рынок сбыта, в первую очередь, люксовых товаров. Мы все прекрасно знаем, что одни из лучших люксовых магазинов находились именно в России. Знаю, что наши итальянские партнеры постоянно находятся в режиме ожидания, готовы чуть ли не завтра приехать и вернуть уже все свои магазины. Это на сегодня геополитический вопрос, но учитывая текущую повестку, думаю, что в ближайшее время все будет меняться в сторону России», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, отмена санкций против России поспособствует возвращению зарубежных брендов, однако некоторые из них уже лишились своих помещений.
«Санкции, которые были введены против России на фоне того, что сейчас США и Израиль делают с Ираном, стали верхом глупости. Думаю, в ближайшее время они будут отменены. Американцам, которым доверена большая часть этих компаний, сейчас будет не до России. Постепенно режим санкций будет сниматься. При этом у некоторых брендов остались магазины, они платили аренду, но большая часть помещений уже сданы другим арендаторам. Поэтому еще большой вопрос – куда они будут возвращаться», - уточнил Шакиров.
По его словам, люксовые бренды всегда будут востребованы в России, российские компании до сих пор не заходили в подобный сегмент. Однако в стране уже есть собственные бренды, на которые ориентируются даже за рубежом.
«Давайте не забывать, что есть такие роскошные российские бренды, как 12 STOREEZ, Lime. Некоторые азиатские дизайнеры уже приезжают брать с них пример. До начала операции против Ирана ряд брендов пошли в сторону ОАЭ. В последние недели компании притормозили свои планы, но прежде у российских брендов было одно за одним открытие в Dubai Mall. В супердорогой сегмент российские бренды не заходят, но те же 12 STOREEZ и Lime в восприятии приближаются к дорогим брендам. При этом люкс, как и сегмент премиальной недвижимости, всегда будет востребован. Есть достаточно богатых людей, которые являются приверженцами этих брендов на протяжении 20 и более лет. Они свои привычки точно не меняли, просто вынуждены были ездить за рубеж, чтобы совершать покупки. С таким же удовольствием они продолжат делать это и сейчас, когда магазины в России откроются снова», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года лидерами по открытию новых магазинов в России стали европейские бренды. По данным консалтинговой компании CORE.XP, на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. У игроков из СНГ и Турции эта доля составила по 22% соответственно, а марок из Азии было ещё меньше, напоминает «Радиоточка НСН».
