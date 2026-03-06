По его словам, люксовые бренды всегда будут востребованы в России, российские компании до сих пор не заходили в подобный сегмент. Однако в стране уже есть собственные бренды, на которые ориентируются даже за рубежом.

«Давайте не забывать, что есть такие роскошные российские бренды, как 12 STOREEZ, Lime. Некоторые азиатские дизайнеры уже приезжают брать с них пример. До начала операции против Ирана ряд брендов пошли в сторону ОАЭ. В последние недели компании притормозили свои планы, но прежде у российских брендов было одно за одним открытие в Dubai Mall. В супердорогой сегмент российские бренды не заходят, но те же 12 STOREEZ и Lime в восприятии приближаются к дорогим брендам. При этом люкс, как и сегмент премиальной недвижимости, всегда будет востребован. Есть достаточно богатых людей, которые являются приверженцами этих брендов на протяжении 20 и более лет. Они свои привычки точно не меняли, просто вынуждены были ездить за рубеж, чтобы совершать покупки. С таким же удовольствием они продолжат делать это и сейчас, когда магазины в России откроются снова», - объяснил он.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года лидерами по открытию новых магазинов в России стали европейские бренды. По данным консалтинговой компании CORE.XP, на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. У игроков из СНГ и Турции эта доля составила по 22% соответственно, а марок из Азии было ещё меньше, напоминает «Радиоточка НСН».

