Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС

Контракт с Вооруженными силами России в 2026 году заключили 127 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», - цитирует политика РИА Новости.

По его словам, еще 10 тысяч человек стали добровольцами.

Как напомнил Медведев, в прошлом году в результате всех контрактов на военную службу отправились 450 тысяч россиян.

Ранее зампред СБ сообщил, что в 2025 году контракты с Минобороны заключили более 422 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

