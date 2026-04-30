Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС
Контракт с Вооруженными силами России в 2026 году заключили 127 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», - цитирует политика РИА Новости.
По его словам, еще 10 тысяч человек стали добровольцами.
Как напомнил Медведев, в прошлом году в результате всех контрактов на военную службу отправились 450 тысяч россиян.
Ранее зампред СБ сообщил, что в 2025 году контракты с Минобороны заключили более 422 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
