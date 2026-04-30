Врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном
Длительная работа за экраном, плохое освещение рабочего места и недостаточное расстояние от глаз до монитора могут угрожать зрению. Об этом рассказала главный врач офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, все эти факторы, а также стрессы, недосып, несоблюдение режима труда и отдыха повышают риск развития синдрома сухого глаза, компьютерного зрительного синдрома, близорукости и спазма аккомодации. Чтобы позаботиться о зрении, Кузнецова посоветовала обеспечить правильное положение экрана - на расстоянии 45-70 сантиметров, а также равномерное, боковое и рассеянное освещение без бликов.
Для профилактики зрительного перенапряжения медик рекомендовала выполнять упражнение с точкой на стекле.
«Нужно прикрепить на оконное стекло небольшую красную точку из бумаги или пластилина, сесть или встать на расстоянии 50-70 сантиметров, закрыть один глаз и 30 секунд смотреть на точку, затем 30 секунд — вдаль. После этого упражнение повторяют другим глазом», — рассказала Кузнецова.
По ее словам, гимнастика помогает чередовать напряжение и расслабление глазных мышц и тренирует способность переключать фокус с ближнего на дальнее расстояния.
Также эксперт посоветовала не подбирать самостоятельно увлажняющие капли при сухости глаз. Симптомы могут быть связаны как с синдромом сухого глаза, но и с воспалениям либо другими офтальмологическими проблемами.
Ранее офтальмолог Николай Щемеров заявил, что очки остаются самым доступным способом коррекции зрения.
