Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки

Картина «Чебурашка 2» возглавила рейтинг самых ожидаемых новинок кинопроката, представленный компанией Wanta Group. При этом фильм «Буратино», который тоже представят в кинотеатрах 1 января 2026 года, занял в рейтинге лишь четвертое место, уступив «Иллюзии обмана 3» и «Августу». Третий фильм для семейной аудитории, который тоже можно будет увидеть в кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники, «Простоквашино» Сарика Андреасяна занял в новом опросе шестое место.

При этом ранее в рамках форума «Российская креативная неделя» генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль сообщила, что с 2022 года запрос аудитории сместился в сторону «доверительных отношений» и «искренности», а тренд на сказочный контент исчерпывается. Однако Воронков усомнился в подобной тенденции.

«Не готов поддержать мнение, что семейные сказочные картины теряют зрителя. Если мы посмотрим сборы последних двух лет, пока семейная сказочная история набирает. Надо отметить и качество проектов. Это в основном проекты для семейной аудитории. Однако этот зритель самый прибыльный, ведь в кино придет не один человек, а два-четыре. Это флагман для российских проектов», - заявил он.