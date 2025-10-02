Новые инициативы министерства финансов не помогут российским производителям, а принесут обратный эффект. Государству необходимо посоветоваться с отраслью, рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с НСН.



Министерство финансов планирует ввести новый вид государственной пошлины для товаров микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам чиновников, эти шаги позволят защитить отечественного производителя, сообщает РБК. Гуськов не согласился с такими выводами.