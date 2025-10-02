В России объяснили, как помочь отечественным производителям электроники
Новый вид государственной пошлины для товаров микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности отразится на себестоимости продукции, заявил НСН Антон Гуськов.
Новые инициативы министерства финансов не помогут российским производителям, а принесут обратный эффект. Государству необходимо посоветоваться с отраслью, рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с НСН.
Министерство финансов планирует ввести новый вид государственной пошлины для товаров микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам чиновников, эти шаги позволят защитить отечественного производителя, сообщает РБК. Гуськов не согласился с такими выводами.
«Эта мера отразится на себестоимости продукции. Если речь будет идти о конкуренции российских товаров и иностранных, то это только навредит отечественному производителю. У него большая доля зарубежных комплектующих. Каждая деталь должна быть промаркирована — увеличатся затраты на инфраструктуру и повысится сложность работы сотрудников. А это приведет к тому, что стоимость конечного российского продукта будет дороже. Рассчитать конкретную разницу пока невозможно, так как еще не объявили четких цифр», — указал он.
Гуськов также назвал меры, которые бы помогли индустрии куда лучше.
«С индустрией этот вопрос не обсуждался, хотя тема время от времени возникает, но конкретных консультаций не было. Пока мы надеемся, что проект не будет принят, потому что это вредное решение для производителей. Им нужна другая поддержка: снижение доли государства в продукции, налоговые льготы, специальные системы кэшбэка, которые могли бы стимулировать граждан покупать именно российское. Необходимы позитивные меры поддержки, а не негативные. Любые поборы в результате оборачиваются ростом себестоимости и разгону инфляции», — заключил он.
Ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с НСН оценил уровень поддержки производителей электроники со стороны государства.
