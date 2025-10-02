Россиянам посоветовали не платить детям за хорошее поведение и оценки

По её словам, это «рискованная стратегия», которая, как правило, «оборачивается против родителей», так как в итоге ребёнок «начинает учиться ради денег».

«Базово правильные действия становятся предметом торга... Ребёнок начинает говорить, что не будет прибираться, если ему не заплатят», - отметила эксперт.

Лосевская добавила, лучшее поощрение - это не деньги, а «внимание родителя и совместное времяпрепровождение».

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин заявил, что детей необходимо учить обращению с деньгами в настоящем - для развития финансовой грамотности в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

