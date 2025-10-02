Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на «Валдае»

Речь президента РФ Владимира Путина на ХХII заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» будет посвящена текущей международной ситуации. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РАН: После выступления Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он добавил, российский лидер будет говорить также «о предтече этой ситуации» и о возможных формах её развития.

«Давайте дождёмся», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сессия с участием Путина «будет самая насыщенная», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

