Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на «Валдае»
Речь президента РФ Владимира Путина на ХХII заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» будет посвящена текущей международной ситуации. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он добавил, российский лидер будет говорить также «о предтече этой ситуации» и о возможных формах её развития.
«Давайте дождёмся», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сессия с участием Путина «будет самая насыщенная», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
