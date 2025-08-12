Рубль, акции или золото? Россиянам дали советы, куда вкладывать деньги
Экономист Александр Разуваев в эфире НСН назвал золото самым надежным инструментом сбережения.
Россиянам сегодня следует хранить деньги в рублях, если они планирую расходы внутри страны, заявил в беседе с НСН экономист Александр Разуваев.
Эксперты холдинга "Ромир" оценили финансовые привычки россиян на лето 2025 года. Так, согласно исследованию, 45% граждан в июле этого года отметили отсутствие сбережений. Однако на фоне этой цифры выросла доля россиян, предпочитающих хранить накопления исключительно в рублях - 48%. По данным исследования, снизилось число тех, кто до сих пор держит сбережения только в долларах (их доля составила 0,3%). Разуваев дал советы по выбору инструментов.
«У нас 38 миллионов частных инвесторов на Мосбирже, это рублевые сбережения. На депозитах у нас, грубо говоря, 60 триллионов рублей. Ставки по вкладам будут падать, а акции очень дешевые. Рубль сейчас перегрет, но сберегать в России лучше именно в рублях. Если нужно что-то максимально надежное, выбираем золото, есть фонды золота, которые торгуются на Мосбирже. В мире золото за доллары торгуется, поэтому сильно подорожало, а у нас рубль сильно укрепился, поэтому в рублях там около нуля сейчас. Но все равно золото самое выгодное в долгосрочной перспективе», - пояснил он.
По его словам, встреча российского президента и американского лидера в любом случае повлияет на курс валют.
«Если 15 августа Путин и Трамп договорятся по Украине, рубль еще немножко укрепится. У нас политика влияет больше, чем ключевая ставка и так далее. Рубль сейчас политическая валюта. Индекс Мосбиржи сегодня тоже максимально зависим от политики. Сейчас все на рынке надеются, что близится завершение СВО», - добавил собеседник НСН.
Сбербанк ожидает ключевую ставку Банка России в конце года на уровне 16% годовых. Об этом заявил зампредседателя правления организации, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами, передает «Радиоточка НСН».
