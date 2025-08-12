«У нас 38 миллионов частных инвесторов на Мосбирже, это рублевые сбережения. На депозитах у нас, грубо говоря, 60 триллионов рублей. Ставки по вкладам будут падать, а акции очень дешевые. Рубль сейчас перегрет, но сберегать в России лучше именно в рублях. Если нужно что-то максимально надежное, выбираем золото, есть фонды золота, которые торгуются на Мосбирже. В мире золото за доллары торгуется, поэтому сильно подорожало, а у нас рубль сильно укрепился, поэтому в рублях там около нуля сейчас. Но все равно золото самое выгодное в долгосрочной перспективе», - пояснил он.

По его словам, встреча российского президента и американского лидера в любом случае повлияет на курс валют.

«Если 15 августа Путин и Трамп договорятся по Украине, рубль еще немножко укрепится. У нас политика влияет больше, чем ключевая ставка и так далее. Рубль сейчас политическая валюта. Индекс Мосбиржи сегодня тоже максимально зависим от политики. Сейчас все на рынке надеются, что близится завершение СВО», - добавил собеседник НСН.

Сбербанк ожидает ключевую ставку Банка России в конце года на уровне 16% годовых. Об этом заявил зампредседателя правления организации, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами, передает «Радиоточка НСН».

