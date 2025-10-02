Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ

В сообщении говорится, что с момента запуска мессенджера пользователи уже отправили более двух миллиардов сообщений, а также совершили более 500 миллионов звонков.

Как пишет RT, к тестированию каналов в МАХ присоединилось более 8000 авторов из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников.

«Среди новых блогеров — актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие», - добавили в МАХ.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что операторы связи МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 начали предоставлять своим клиентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

