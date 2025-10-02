Слуцкого переизбрали на пост председателя ЛДПР
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сохранил пост председателя ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что председателя избирали в ходе тайного голосования в рамках XXXVII партийного съезда.
«Сегодня ЛДПР стабильно занимает позицию второй политической силы России. Это тренд устойчивый, и он устойчивый под руководством Леонида Слуцкого. Это факт», - заявил на съезде глава Минспорта РФ, член Высшего Совета ЛДПР Михаил Дегтярёв.
Ранее ЛДПР опубликовала прогноз основателя партии Владимира Жириновского о Китае и российско-американских отношениях к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию
- В России объяснили, как помочь отечественным производителям электроники
- Концерты vs стриминги: Что приносит артистам самые быстрые деньги
- Техноблогер объяснил рекордный обвал на рынке смартфонов
- Слуцкого переизбрали на пост председателя ЛДПР
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
- «Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru