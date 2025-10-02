Слуцкого переизбрали на пост председателя ЛДПР

Отмечается, что председателя избирали в ходе тайного голосования в рамках XXXVII партийного съезда.

«Сегодня ЛДПР стабильно занимает позицию второй политической силы России. Это тренд устойчивый, и он устойчивый под руководством Леонида Слуцкого. Это факт», - заявил на съезде глава Минспорта РФ, член Высшего Совета ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Ранее ЛДПР опубликовала прогноз основателя партии Владимира Жириновского о Китае и российско-американских отношениях к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

