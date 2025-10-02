Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию

Она уточнила, что актёр был включён в список нежелательных для Латвии лиц. Въезд в страну ему запретили на неопределенный срок.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, заявил, что запретил въезд в республику российскому рэп-исполнителю Денису Розыскулу, известному под псевдонимом Kamazz.

Ранее звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию, из-за того, что он посещал Абхазию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».