Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию
Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому запретили въезд в Латвию. Об этом в своих соцсетях заявила глава МИД республики Байба Браже.
Она уточнила, что актёр был включён в список нежелательных для Латвии лиц. Въезд в страну ему запретили на неопределенный срок.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, заявил, что запретил въезд в республику российскому рэп-исполнителю Денису Розыскулу, известному под псевдонимом Kamazz.
Ранее звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию, из-за того, что он посещал Абхазию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru