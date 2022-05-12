«Китайские запчасти и бамперы за 200 тысяч»: Как автосервисы справляются с санкциями
Участники авторынка в эфире НСН рассказали, чем будут заменять европейские запчасти и как планируют использовать параллельный импорт.
Антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине ударили по автодилерам и авторемонтным мастерским. Цены на запчасти и ремонт автомобилей резко подскочили, при этом автосервисы испытывают проблемы с поставками оригинальных запчастей, из-за чего вынуждены предлагать покупателям китайские аналоги. Однако массовых закрытий автосервисов в России не предвидится.
Участники рынка рассказали НСН, как обстоят дела у автосервисов на фоне разрыва логистических цепочек и нехватки запчастей.
СКАЧОК ЦЕН И ДЕФИЦИТ ЗАПЧАСТЕЙ
Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что проблемы с поставками запчастей есть как у официальных дилеров, так и у независимых сервисов.
«Есть определенные сложности у официальных дилеров и сервисов с доступностью оригинальных запчастей, а гарантийные автомобили должны обслуживаться именно с их помощью. Автопроизводители, которые объявили о том, что они пока приостанавливают работу, также приостановили и поставку запчастей. Что-то оставалось на складах, при этом продолжало расходоваться. Было даже обращение к автопроизводителям по поводу того, чтобы разрешили использовать параллельный импорт и какие-то неоригинальные запчасти. Также автодилеры вместе с РСПП обращались с просьбой пересмотреть сроки гарантийного ремонта», - сказала Арабаджи.
По ее словам, дилеры ожидают, что ситуация изменится с введением параллельного импорта. При этом Арабаджи отметила, что для налаживания таких поставок потребуется немало времени.
«Правительство разрешило параллельный импорт запчастей, и мы ожидаем, что ситуация нормализуется. Можно будет возить оригинальные и аналоговые запчасти, минуя официальную дилерскую сеть. Но на это тоже понадобится время. Нужно найти эти запчасти, например, в ОАЭ, привезти, а это тоже целая эпопея. Сейчас многие перевозчики отказываются перевозить грузы в Россию, везут через Армению и Грузию», - указала Арабаджи.
Директор НАПИ также рассказала, что в марте произошел резкий скачок цен на запчасти. Однако цены нормализовались к апрелю после того, как потребители начали отказываться от покупок запчастей по чрезмерно высоким ценам.
«Ситуация непростая, плюс стоимость как оригинальных, так и не оригинальных запчастей выросла. В марте дикие скачки были, в апреле все более-менее нормализовалось. Понятно, что владелец не готов платить за тот же фильтр огромные деньги, за бамперы. Например, бампер для Mitsubishi Outlander предлагали за 200 тысяч рублей. После резких скачков и отказов потребителей от покупки таких запчастей, цены начали немного стабилизироваться. При этом у официальных сервисов подорожание было больше, чем у неофициалов. Думаю, что мы увидим отток от официальных дилеров к независимым сервисам на протяжении ближайших нескольких месяцев. Сейчас для всех основная задача – это решить вопрос с доступностью запчастей и наладить каналы поставок», - отметила Арабаджи.
В свою очередь сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что цены на запчасти выросли в два-три раза.
«На это оказали влияние и рост стоимости самих запчастей, и сложности с логистикой. Конечно, автосервисы стараются сдерживать рост цен на ремонт для автовладельцев. В среднем по рынку стоимость ремонта для клиентов выросла на 30-50% и выше», - сказала Турсунова.
При этом Татьяна Арабаджи выразила уверенность, что в ближайшее время гарантийные автомобили будут обслуживаться исключительно при помощи неоригинальных запчастей, преимущественно из Китая. Она, однако, предположила, что далеко не всех россиян устроит такой расклад.
«Неоригинальные запчасти проще найти. Например, Китай производит все, что угодно. У них есть запчасти для любых автомобилей, хоть для Lada, хоть для Mercedes. Они всегда поставляли сюда запчасти. Но здесь вопрос еще в том, что должна быть некая сопоставимость. На двух-трехлетний Mercedes поставить запчасть от непонятного китайского производителя будет мало желающих. Здесь должен быть приток более-менее вменяемых производителей», - добавила Арабаджи.
КИТАЙ, ТУРЦИЯ И ОАЭ – В ПОМОЩЬ
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на сегодняшний день большинство автосервисов начали переключаться на поставки запчастей из Турции и ОАЭ.
«Запасов на складах есть на четыре-пять месяцев. Дальше необходимо выстраивать логистику с теми странами, которые не поддерживают эмбарго с нами. Основная проблема заключается в том, что логистические цепочки сильно разорваны. Например, Китай подорожал в среднем на 38%, при этом сроки по доставкам стали выше на 15-20 дней. Основная масса ввозилась из Польши, Нидерландов и Германии. Сейчас идет переключение на Турцию и ОАЭ», - сказал Казаченко.
В свою очередь сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с НСН подтвердила тенденцию смещения поставок на ОАЭ и Турцию. При этом она отметила, что происходит переориентация и на Китай.
«Если говорить о цепочках поставок, то сейчас фокус по понятным причинам сместился на Китай (оттуда в основном завозятся аналоги). Но на самом деле пул возможных поставщиков может быть шире. Качественные запчасти можно поставлять, например, из ОАЭ и Турции. В ОАЭ делают комплектующие для американских автомобилей, в Турции — для популярных немецких марок: Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi, Opel и других. Кроме того, мы ждем, что нише автосервисов поможет закон о параллельном импорте: в список товаров, которые можно ввозить без разрешения производителя, включили автомобильные запчасти», - сказала Турсунова.
АВТОСЕРВИСЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАКРЫВАТЬСЯ
Хоть санкции и нарушили нормальную работу автосервисов, их массового закрытия можно не ждать. Так, Барно Турсунова отметила, что ее сеть автосервисов «Вилгуд» не планирует сокращение персонала и закрытие точек.
«На нас ситуация сказалась даже меньше, чем на других автосервисах, так как мы придерживаемся стратегии работы с максимально широким пулом поставщиков. Свою роль сыграла и автоматизация: автосервисы нашей сети и точки партнеров используют в работе IT-решения “Вилгуд”. В них есть встроенные функции автоподбора и быстрого заказа запчастей. С их помощью можно оперативно отслеживать состояние запасов на складах разных поставщиков и быстро заказывать комплектующие. Каких-либо планов по закрытию точек или сокращению персонала на данный момент у нас нет», - сказала Турсунова.
В свою очередь директор НАПИ Татьяна Арабаджи подтвердила НСН, что массовых закрытий автосервисов не происходит. По ее словам, только если ситуация с поставками и ценами не улучшится к осени, то можно будет ожидать некоторого сокращения - преимущественно у дилерских центров.
«Мы мониторим ситуацию, но сказать, что идет массовое закрытие автосервисов, нельзя. В любом случае, все надеются, что проблема в течение нескольких месяцев решится. Например, независимые сервисы всегда работали сами по себе. Дилеры тоже работают. Массово сейчас никто не закрывает точки продаж и обслуживания. Если смотреть по месяцам, то можно увидеть, что кто-то открылся, а кто-то закрылся. Но общий итог пока не сильно отрицательный. Однако если не справится с ситуацией, в сентябре можно увидеть какое-то сокращение в основном у дилерских сервисов», - сказала Арабаджи.
Ранее конвейер АО «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске останавливался на четыре дня из-за дефицита электронных компонентов. Главным поставщиков микроэлектроники у компании является немецкая группа компаний Bosch.
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