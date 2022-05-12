«Китайские запчасти и бамперы за 200 тысяч»: Как автосервисы справляются с санкциями

Антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине ударили по автодилерам и авторемонтным мастерским. Цены на запчасти и ремонт автомобилей резко подскочили, при этом автосервисы испытывают проблемы с поставками оригинальных запчастей, из-за чего вынуждены предлагать покупателям китайские аналоги. Однако массовых закрытий автосервисов в России не предвидится.

Участники рынка рассказали НСН, как обстоят дела у автосервисов на фоне разрыва логистических цепочек и нехватки запчастей.