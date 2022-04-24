СМИ: В Бельгии застряли около 8 тыс. дорогостоящих автомобилей из-за антироссийских санкций

Автомобили последних моделей Cadillac, Mercedes и Lexus были доставлены в Бельгию из Азии в первую неделю апреля и ждали отправки в Россию. По словам директора автомобильного терминала порта Марка Адриансена, автомобили вошли в перечень предметов роскоши – товаров, дороже €50 тыс., экспорт которых ограничен в Россию. В порту также оказались другие грузы, которые не могут быть направлены в РФ.

По данным порта, там скопилось более 1000 контейнеров для доставки в Россию. Аналогичные ограничения введены в других европейских центрах экспорта.

Зебрюгге — один из крупнейших в Европе перевалочных портов. В год через него проходит более двух миллионов автомобилей.

Ранее, 11 марта, автомобили Chevrolet и Cadillac из США попали под запрет на экспорт в РФ.

