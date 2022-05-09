Британия ввела новые антироссийские санкции
Лондон объявил, что вводит новый пакет санкций против России и Белоруссии.
В рамках ограничительных мер вводятся импортные пошлины на палладий и платину. Импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на 1,7 миллиарда фунтов.
Также санкции против Москвы предусматривают запрет на экспорт химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования.
Мировой кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса и эскалации ситуации на Украине, может усугубить голод во всем мире. Так считает министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, пишет газета Bild.
Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в ЕС будет не хватать ряда продуктов.
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