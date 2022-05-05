СМИ: Антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Последствия ситуации на Украине ударили про промышленности Германии, пострадали производители автомобильных шин, сообщает Spiegel.
Отмечается, что во многих отраслях отсутствует технический углерод, который используется при производстве, например, косметики и шин.
При этом издание отмечает, что промышленность Германии боится прекращения поставок газа из России, так как пострадают заводы и целые отрасли.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев готовиться к тому, что цены на энергоносители в стране еще долгое время будут высокими. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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